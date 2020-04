Alta tensione: via i tralicci, linee interrate

PIZZIGHETTONE (25 aprile 2020) - Parte il progetto di razionalizzazione della rete elettrica nelle province di Lodi e Cremona, da parte della società Terna: una parte dei tralicci verrà sostituita da linee interrate. L’intervento, approvato definitivamente nel mese di marzo dal ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, garantirà maggiore efficienza e sostenibilità del servizio di trasmissione dell’energia nell’area. L’opera, attraverso la realizzazione di 26 chilometri di nuove linee in cavo interrato e la conseguente demolizione di 22 chilometri di linee elettriche aeree, consentirà infatti un complessivo ammodernamento della rete elettrica a 132mila Volt, limitando l’impatto sul territorio di infrastrutture elettriche vetuste e garantendo maggiore qualità di alimentazione. I paesi coinvolti sono Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia, Casalpusterlengo e Maleo in provincia di Lodi e Pizzighettone in provincia di Cremona. I proprietari dei fondi coinvolti possono prendere visione dell’avviso presso i Comuni interessati e sul sito della Regione Lombardia, nonché presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO