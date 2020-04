Coronavirus, a Gabbioneta Binanuova cordoglio per Sandro Pedrini

GABBIONETA BINANUOVA (24 aprile 2020) - Vasto cordoglio a Gabbioneta Binanuova per la morte di Sandro Pedrini, classe 1958, morto a causa del Covid-19. Una persona molto amata e stimata, conosciutissima per il suo impegno come volontario nella chiesa di Binanuova.

