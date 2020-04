Coronavirus, continua la polemica mercati nella Bassa Piacentina

CAORSO/MONTICELLI (24 aprile 2020) - Nella Bassa Piacentina sindaci al lavoro per far ripartire i mercati, anche se con le difficoltà legate alle rigide disposizioni del governatore emiliano Stefano Bonaccini. A Caorso Roberta Battaglia, che aveva subito contestato le disposizioni ironizzando sull’impossibilità di costruire muri per delimitare le aree mercatali, intende far tornare le bancarelle a breve: "Pensiamo di utilizzare il vialetto della banca - spiega - e naturalmente sarà un piccolo mercato solo con i banchi alimentari, che erano soliti venire nel nostro mercato del lunedì. Con tutte le misure necessarie, anche grazie alla nostra protezione civile che ci aiuterà a controllare i turni d'ingresso nell'area. Siamo pronti, se gli ambulanti ci daranno la disponibilità, ad avviarlo dal prossimo lunedì”.

A Monticelli il mercato potrebbe tornare già domenica, come richiesto anche dal consigliere di minoranza Davide Tosoni che in consiglio ha suggerito di sfruttare l’area già chiusa di piazza della Rocca e ha portato l’esempio di Gazzola dove gli ambulanti alimentari non si sono mai fermati. “Noi stiamo valutando anche la zona di fronte alla scuola - spiega il sindaco Gimmi Distante - perché è una buona posizione e già dotata di tutti gli allacci per gli ambulanti. L’unico problema è rappresentato dal fatto che le disposizioni regionali dicono che non possono essere usate le transenne... e cosa dovremmo usare per delimitare? Abbiamo sempre cercato di seguire le direttive, poi però c’è chi le interpreta in altro modo. Cercheremo di organizzarci per fare il mercato già da domenica”.

