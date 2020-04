Coronavirus, a Monticelli stop Cosap e altre tasse

MONTICELLI D'ONGINA (24 aprile 2020) - “In attesa dei 100 miliardi da Bruxelles e di altri miliardi dallo Stato italiano, vogliamo chiarire che da fine febbraio nessun avviso di pagamento indirizzato ai nostri cittadini è uscito dai nostri uffici”. Durante il consiglio comunale di giovedì, con i consiglieri in videocollegamento dalle abitazioni, il sindaco Gimmi Distante ha precisato che sono state sospese le tariffe dei servizi e annunciato che per l’anno 2020 non sarà chiesto il pagamento della tassa sull’occupazione del suolo pubblico e pubblicità a commercianti e ambulanti. “È un piccolo primo sostegno, anzi il secondo dopo i buoni spesa erogati con soldi del Comune, che vogliamo dare ai nostri esercenti che quest’anno dovranno già affrontare un periodo difficile - continua il sindaco -. Lo faranno con una piccola preoccupazione in meno, non stiamo certo parlando di miliardi, ma forse per qualcuno non dover pagare da 500 a 3000 euro può essere un aiuto non meno importante delle ancor lontane sirene europee. Per il Comune sono circa 55.000 euro in meno, che per il nostro bilancio, in questo momento, non sono uno scherzo. Ma sono soldi veri, e non li chiederemo indietro”.

