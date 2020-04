Via il passaggio a livello, bufera sulla soppressione

POZZAGLIO (24 aprile 2020) - Bufera sulla chiusura del passaggio a livello di Casalsigone: via al confronto tra Comune e Ferrovie dello Stato, con due posizioni assolutamente divergenti. L’amministrazione punta a mantenere lo snodo per garantire una miglior viabilità tra il capoluogo e la frazione. Mentre da Rete Ferroviaria Italiana fanno sapere che «la soppressione del passaggio a livello rientra nell’ambito di specifici interventi finalizzati ad assicurare la regolarità del traffico ferroviario e stradale nonché a incrementare i parametri di sicurezza nei punti di interferenza tra le linee ferroviarie e la rete stradale».

«Ci sarà un tavolo di lavoro su cui confrontarsi – spiega il sindaco Biondo Caruccio – per capire i motivi che sembrano portare le Ferrovie verso la chiusura di questo attraversamento ferroviario lungo le linee Cremona-Brescia e Cremona-Treviglio. Presumo si tratti di un progetto a livello nazionale, dato che ne stanno rimuovendo parecchi. In ogni caso noi ci batteremo per cercare di mantenere le cose come stanno in modo da non complicare la viabilità. Transitando da qui il collegamento con Pozzaglio è diretto, in caso contrario i circa 200 cittadini di Casalsigone e tutti quelli in partenza dal capoluogo dovrebbero allungare il percorso e passare da via Cremona o da via Olmeneta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO