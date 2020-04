Sintomi ascrivibili al Coronavirus, il sindaco Marchi si prende una pausa

GERRE DE' CAPRIOLI (23 aprile 2020) - Il sindaco di Gerre Michel Marchi tramite un video sulla sua pagina Facebook rende noto che sino al primo maggio si prenderà un periodo di pausa. Sabato scorso ha eseguito una visita specialistica per sintomi ascrivibili al Coronavirus. Al netto del tampone che non è stato eseguito ma dopo la tac è stato evidenziato che non è affetto da Coronavirus in una fase virale che possa portare alla polmonite. Sono state evidenziate però altre problematiche a livello toracico che hanno bisogno di accertamenti e approfondimenti. Per questo motivo fino al primo maggio si prenderà un periodo di pausa. "La vita amministrativa continuerà grazie al sostegno del resto della giunta e di tutti i volontari che stanno operando in questo periodo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO