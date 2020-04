Coronavirus, primo donatore iperimmune all'Avis di Pizzighettone

PIZZIGHETTONE (23 aprile 2020) - Oggi giornata speciale per la sezione locale Avis presieduta da Nicola Baffi: ha accolto il suo primo donatore iperimmune. “Chi lo conosce sa quanto ha pagato per questa malattia - annuncia la sezione avisina sulla sua pagina social -. Adesso sta bene e alla proposta di poter aiutare chi sta ancora lottando, senza esitazione ha risposto positivamente. Questo è il suo braccio, il suo plasma è prezioso. Stiamo parlando di Stefano Micheli. Noi non possiamo far altro che essere orgogliosi e ringraziarlo infinitamente anche a nome di tutti i malati e loro familiari. Noi e Stefano speriamo che il suo grandissimo esempio aiuti qualche donatore iperimmune, magari perplesso, a fare altrettanto”.

L’Avis di Pizzighettone, nel mese di marzo, ha anche effettuato 43 prelievi tradizionali del sangue. L’invito al dono è naturalmente rinnovato e sulla pagina Facebook del gruppo sono spiegate le caratteristiche per poter donare plasma iperimmune, ovvero da pazienti che sono stati malati di Covid e che risultano completamente guariti, proprio come Micheli. Sangue in cui, quindi, si sono sviluppati anticorpi in grado di eliminare il virus e che possono rappresentare una terapia per chi ancora sta lottando.

