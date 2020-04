Coronavirus, Gallera: «I test sierologici per sconfiggere il nemico»

CREMONA (23 aprile 2020) - Da oggi partono i test sierologici: si comincia con Cremona, Casalmaggiore, Soresina. Da domani anche a Crema, poi via via tutti gli altri Comuni del territorio. I test saranno effettuati, come disposto da Regione Lombardia, nelle aree più colpite dal Coronavirus che, oltre a Cremona, corrispondono alle province di Lodi, Bergamo e Brescia. Dal 29 aprile, le analisi saranno estese a tutta la Lombardia. Un’altra tappa importante, dunque, nella lotta al Covid-19 e soprattutto nella ricerca di tutte le misure più idonee dal punto di vista sanitario, che arriva proprio mentre i dati su contagi, decessi, ricoveri in Terapia intensiva segnano un trend in costante diminuzione. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, illustra le modalità e le finalità del test. E poi affronta il caso Cremona: le cifre, le statistiche drammatiche, le Rsa fino alle ipotesi di ripartenza.

Assessore Gallera, si parte con i test sierologici. Finalmente, si potrebbe dire.

«Sono strumenti che vanno ad aggiungersi al tampone. Ma vanno valutati con cautela. Abbiamo accolto e utilizzato solo test che identificano anticorpi che hanno già neutralizzato il virus».

Che significa?

«Si tratta di un prelievo di sangue venoso periferico che serve per verificare se un organismo ha sviluppato gli anticorpi e se questi sono neutralizzanti per il virus. È una sorta di caccia agli anticorpi che provano l’avvenuto contagio, sarà fondamentale per organizzare la fase della ‘ripartenza’. Ma il test non sostituisce i tamponi che servono per capire se una persona è attualmente infetta e può trasmettere il virus. È quanto spiega l’Istituto superiore di sanità».

Chi deve effettuare il test?

«I cittadini ancora in quarantena fiduciaria e i soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai medici di medicina generale alle Ats. Poi, i contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle Ats a seguito dell’indagine epidemiologica già prevista, ma senza l’effettuazione del tampone. In sostanza, le persone che appartengono alla cosiddetta zona grigia, ovvero chi ha contratto il Covid ma è ancora in quarantena e chi ha avuto contatti con persone contagiate».

Dal punto di vista pratico, oggi cosa devono fare queste persone?

«La chiamata a questi test viene coordinata dalle Agenzie per la tutela della Salute in collaborazione con le Asst di riferimento in base alle proprie informazioni epidemiologiche oppure su segnalazione dei medici di Medicina Generale e dei pediatri di Libera Scelta. Ci si sposterà ancora con la mascherina e si andrà presso il centro prelievi indicato dalla Ats».

Sindacati e categorie economiche cremonesi nei giorni scorsi hanno chiesto espressamente test per tutti.

«Due cose: non ci sono i test per tutti in Lombardia, siamo oltre 10 milioni. Ma soprattutto, va chiarito che il test sierologico serve soprattutto a chi è stato contagiato per capire se ha gli anticorpi. La realtà è che dobbiamo abituarci a modalità diverse rispetto al passato, questo va detto».

Si potranno fare anche a Cremona i tamponi in macchina?

«Alcuni li stanno facendo, ma i tempi per i responsi sono i medesimi. Lo fanno le aziende per i dipendenti che tornano al lavoro».

Gli ultimi dati su contagi e decessi certificano un trend incoraggiante in tutta la Lombardia.

«Le misure adottate e la responsabilità dei lombardi hanno frenato una situazione drammatica. Ma attenzione, non dobbiamo distrarci».

Assessore, esiste un caso Cremona, basta osservare il grafico dei contagi e ogni parola è superflua.

«Abbiamo assistito all’esplosione di una bomba atomica e il cratere è collocato qui, tra Bergamo, Lodi, Brescia e Cremona. Vuol dire che questa è la prima area occidentale in cui è deflagrato il virus. È un territorio dinamico, di interscambi intensi, in questa rete di relazioni si è insidiato il Coronavirus, a prescindere da dove sia arrivato».

I numeri qui fanno paura.

«Lo so, ma lasciatemi dire una cosa: i medici e gli infermieri di Cremona hanno fatto un lavoro straordinario e sono molto vicino a loro, è arrivato il primo ospedale da campo. So che i medici hanno pagato anche un prezzo tragico, a loro e alle loro famiglie va la nostra vicinanza».

Però Cremona è rimasta fuori dalla sua task force che deve occuparsi dell’emergenza.

«Guardate, sono stati coinvolti gruppi di persone che hanno lavorato nella prima fase».

Non c’erano cremonesi?

«Certo, abbiamo lavorato benissimo ad esempio con il dottor Pan, ora sono stati coinvolti accademici che devono occuparsi della seconda fase, ma per Cremona c’è la massima attenzione, ci mancherebbe».

Il tema delle Rsa resta tra i più scottanti.

«Certo, è così in tutto il mondo».

L’ex senatore Walter Montini da Bruno Vespa ha ribadito il concetto: siamo stati lasciati soli.

«La Regione in tema di disposizioni ha fatto moltissimo. Il 23 febbraio abbiamo detto alle Rsa di limitare gli accessi, il 2 marzo di chiuderli, il 3 di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza, le Ats hanno spiegato come spiegare le persone con sintomi influenzali».

Però mascherine, tute, visiere, non c’erano.

«Sì, ma non c’erano per nessuno. Non è stata una mancanza della Regione Lombardia. Se dobbiamo proprio dirlo, tutti siamo stati lasciati soli. Casomai qualcuno sopra di noi poteva fare molto di più».

Si riferisce al Governo?

«A chi se no?».

In queste ore Gallera e Fontana sono al centro della bufera politica.

«È una gogna mediatica costruita da alcuni, strumentalizzando le vittime. Non si coglie la straordinarietà del momento, chi era ed è in trincera ha fatto il massimo, qualcuno può aver sbagliato qualcosa, ma il sistema ha dato tutto. Certe ricostruzioni sono agghiaccianti».

Molte Rsa sono finite al centro delle inchieste.

«Capisco il sentimento di molti dirigenti. Anche noi abbiamo costituito una commissione interna per capire. Pensiamo a migliorare il futuro, è l’unica strada».

Altra questione: i dati, non sempre precisi.

«La Regione ha sempre trasmesso ai sindaci i dati su tutto. Giusta l’esigenza di informazione, ma va tenuto conto del contesto generale. Ai sindaci comunque sono sempre arrivati i dati. Ammetto che in certi casi si è cercato di non generare panico, ma chi doveva ricevere i dati, li ha avuti, anche attraverso la diretta su Facebook».

C’è una netta divergenza tra dati ufficiali e stime plausibili su contagi e decessi.

«È un altro problema, all’inizio si erano effettuati tamponi a tappeto, siamo stati bloccati da Iss e Governo, bisognava farli solo ai sintomatici. La foto della realtà sottostima le cifre reali. Avremo tempo per certificarlo quando effettueremo lo studio epidemiologico completo. Oggi la nostra priorità è ancora salvare vite».

In queste ore fa molto discutere il caso del parroco di Gallignano che ha celebrato la messa con alcuni fedeli e i carabinieri hanno interrotto la funzione.

«La penso così: le celebrazioni religiose sono importanti e capisco lo spirito del prete, è comprensibile. Oggi però non si può far passare il messaggio che siamo come prima. Le regole tra poche settimane saranno cambiate, le messe torneranno. Ma non bisogna rischiare: è importante».

Come vede la prossima riapertura?

«Siamo preoccupati per quel che può accadere il 3/4 maggio. Bisogna capire che non può finire tutto in un attimo. Non sarà semplice».

In questi due mesi tante persone hanno perso genitori, fratelli, amici.

«Ho vissuto con grande sofferenza questa periodo e voglio esprimere tutta la mia vicinanza ai parenti delle vittime, i decessi rappresentano una dolore e una grande sofferenza».

Assessore Gallera, c’è qualcuno che vuole ringraziare?

«I medici, gli infermieri e tutti gli operatori. Ma anche i rappresentanti delle istituzioni del territorio cremonese, i sindaci di Cremona e Crema e tutti gli amministratori. A Cremona e provincia ho trovato davvero una grandissima collaborazione, abbiamo lavorato insieme e a ciascuno devo solamente dire grazie».

