Contagi, nessun picco: ma la media resta alta

CREMONA (23 aprile 2020) - «Che senso ha dare i dati tutti i giorni, se poi i numeri non corrispondono alla realtà? Non vorrei fosse solo un’esigenza d’immagine e consenso? Ma non sarebbe più facile dire come stanno le cose pubblicamente? E che si tratta di un aggiornamento di dati pregressi. Basterebbe questo». È servita l’interrogazione di un consigliere regionale per fare chiarezza, soprattutto «per un territorio colpito come il nostro per cui bisognerebbe avere un po’ di cautela e attenzione. Siamo pur sempre la provincia con la più alta percentuale di malati in rapporto alla popolazione, non dimentichiamocelo»: è quanto afferma il consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni, dopo che ha chiesto alla Regione Lombardia e ad Ats il motivo delle differenze, non da poco, fra i numeri forniti in conferenza stampa da Regione Lombardia e quelli di Ats Valpadana inviati a sindaco e prefetto: «Martedì in provincia di Cremona la Regione ha attribuito 150 nuovi contagi. Poche ore dopo la Prefettura, con i dati dell’Ats ValPadana, ne ha comunicati 33 — spiega Piloni in un post sulla sua pagina Facebook —. Settimana scorsa, tra lunedì e martedì, sempre Regione ne aveva attribuiti circa 450, mentre la Prefettura, e sempre attraverso Ats, ne comunicava una cinquantina in tutto. Ho chiesto subito spiegazioni alla Regione la quale mi ha formalmente risposto spiegando che: il sistema di monitoraggio di Regione segue una media settimanale che dimostra come la linea nella nostra provincia sia, seppur lentamente, in discesa. Da qui ne deriva che la comunicazione del dato giornaliero può non spiegare la realtà di quanto accaduto».

Il caso specifico dei giorni di Pasqua e Pasquetta con un picco di contagiati più che preoccupante è stato spiegato dalla Regione Lombardia in questi termini: «E' accaduto che per alcuni problemi tecnici alcuni esiti di laboratorio dell’area di Cremona non fossero stati inviati nel flusso informativo — continua . Per i giorni del 13, 14 e 21 aprile si è trattato quindi di un riallineamento — continua Piloni e specifica —. Si tratta di un disguido di carattere statistico. I pazienti avevano comunque ricevuto il referto e quindi erano stati presi in carico».

E nel segno di un itinerario intrapreso verso una sorta di normalità, Piloni osserva inoltre che la nota fornita da Ats evidenzia come: «il numero di pazienti che si rivolgono al Pronto Soccorso per eventi respiratori sia, quasi, tornato a livelli pre-epidemia. Ciò conferma che la situazione di Cremona è in lento, ma costante miglioramento. Questa è la spiegazione ufficiale della Regione, che ovviamente deve tranquillizzare tutti e mi auguro aiuti a fare chiarezza».





