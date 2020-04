Coronavirus, Rossi: «Siamo stati travolti ma siamo pronti a ripartire»

CREMONA (23 aprile 2020) - «L’emergenza Covid non è finita. È emergenza anche la ripartenza degli ospedali, il Maggiore e l’Oglio Po. L’abbiamo pianificata e avverrà di slancio, con i nuovi primari e quelli che si aggiungeranno; con interventi sulla struttura e quelli organizzativi. I cremonesi, con la loro generosità, hanno messo a disposizione molti fondi. Ma per la ripartenza servono altre risorse. Un punto deve essere chiaro: ripristinare i servizi è una componente dell’emergenza».

È da questo presupposto che, dopo i giorni più duri dello tsunami Coronavirus, il direttore generale dell’Asst di Cremona, Giuseppe Rossi, inizia a fare il punto sulla nuova fase che diventerà visibile di qui a pochi giorni, con il recupero dei primi reparti del Maggiore non più Covid.

Leggi tutta l'intervista sul numero di oggi de La Provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO