Coronavirus, in provincia ancora 65 nuovi contagi

CREMONA (22 aprile 2020) - Mentre in Lombardia si conferma il trend che segnala una diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva (-34) e anche nei reparti di medicina (-113), il dato che preoccupa ancora è quello relativo ai nuovi contagi che nelle ultime 24 ore sono stati 1.161. Di questi 65 nuovi positivi interessano la provincia di Cremona. Particolarmente alto il dato di Milano, di poco inferiore ai 500 casi. Nelle ultime 24 ore in regione le vittime sono state 161, un dato che porta il totale dei decessi - dall'inizio dell'emergenza Coronavirus - a 12.740.

IL BOLLETTINO

Di seguito i dati dei contagi odierni e

quelli dei giorni precedenti:

- i casi positivi sono: 69.092 (1.161)

ieri: 67.931 (+960)

l'altro ieri: 66.971 (+735)

- i decessi: 12.740 (+161)

ieri: 12.579 (+203)

l'altro ieri: 12.376 (163)

- in terapia intensiva: 817 (-34)

ieri: 851 (-50)

l'altro ieri: 901 (-21)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 9.692 (-113)

ieri: 9.805 (-333)

l'altro ieri: 10.138 (-204)

- i tamponi effettuati: 290.699 (+13.502)

ieri: 277.197 (+6.711)

l'altro ieri: 270.486 (+6.631)



I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 10.848 (+60)

ieri: 10.788 (+50)

l'altro ieri: 10.738 (+49)

BS: 12.178 (+100)

ieri: 12.078 (+74)

l'altro ieri: 12.004 (+58)

CO: 2.681 (+89)

ieri: 2.592 (+42)

l'altro ieri: 2.550 (+62)

CR: 5.706 (+65)

ieri: 5.641 (+150)

l'altro ieri: 5.491 (+74)

LC: 2.109 (+16)

ieri: 2.093 (+13)

l'altro ieri: 2.080 (+8)

LO: 2.787 (+36)

ieri: 2.751 (+11)

l'altro ieri: 2.740 (+16)

MB: 4.253 (+42)

ieri: 4.211 (+54)

l'altro ieri: 4.157 (+59)

MI: 17.000 (+480)

ieri: 16.520 (+408)

l'altro ieri: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano citta'

MN: 2.977 (+44)

ieri: 2.933 (+20)

l'altro ieri: 2.913 (+8)

PV: 3.798 (+93)

ieri: 3705 (+64)

l'altro ieri: 3.641 (+59)

SO: 1.012 (+46)

ieri: 966 (+6)

l'altro ieri: 960 (+4)

VA: 2.302 (+51)

ieri: 2.251 (+55)

l'altro ieri: 2.196 (+38)



e 1.441 in corso di verifica.