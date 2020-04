Coronavirus, le consegne viaggiano in taxi

CREMONA (22 aprile 2020) - Confartigianato Cremona, vista la grande difficoltà in cui versano molti settori nel nostro tessuto territoriale, anche non artigiano, ha proposto una sinergia, in particolare, fra quelle attività che devono effettuare consegne a domicilio ed il servizio taxi. Ristoranti, pasticcerie, gastronomie, negozi alimentari, oggi possono chiamare il Radiotaxi Consorzio Cremona e accordarsi per effettuare le consegne.

Il Radiotaxi Consorzio Cremona si rende, infatti, disponibile, in questo periodo di forti restrizioni alla circolazione, per creare un rapporto di collaborazione con tutte quelle attività commerciali fortemente colpite da questa situazione, rendendosi disponibile ad effettuare, ad esempio, un servizio di consegna a domicilio dei pasti, dei prodotti alimentari e nel contempo dare una parvenza di normalità alla clientela permettendole di gustare le pietanze dei ristoranti che vorranno aderire a questa iniziativa.

Il servizio è esteso anche a quelle attività che possono operare secondo il decreto, ma che hanno difficoltà nel consegnare la merce.

Tutti gli esercenti interessati ad aderire a questa iniziativa possono, quindi, contattare il Radiotaxi Consorzio Cremona al numero 0372 807808 oppure scrivendo direttamente alla mail

taxiconsorziocremona@gmail.com

indicando le esigenze ed un numero di contatto per poter essere richiamati, al fine di delineare le modalità del servizio che sarà garantito con tutta la professionalità della categoria.

«Si tratta di un'iniziativa di grande utilità sociale – afferma Massimo Rivoltini, Presidente di Confartigianato Cremona – nata spontaneamente per agevolare esercenti e cittadini, evitando nel contempo alla clientela lunghe code o rischi per la salute. Un bel modo, perfettamente intrinseco al mondo del'Artigianato, per essere vicini al bisogno e utili al territorio».

