Coronavirus, nuova impennata di contagi anche nel Piacentino

21 aprile 2020 - Nuova impennata di contagi anche nel Piacentino: 67 quelli registrati oggi (di cui due a Caorso), per un dato complessivo di 3.460 infetti. I decessi sono stati 11. Stanno continuando i tamponi nelle case di riposo del territorio così come quelli al Palabanca restando in auto (oggi altri 150) e domani sarà chiuso l'ospedale da campo a Piacenza. Sempre domani è in programma una videoconferenza di tutti i sindaci per un confronto sull'andamento della situazione e sulle varie aspettative della «fase 2».

