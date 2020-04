«Riapriamo i cantieri», la ripartenza fra opere e appalti

CASTELVETRO (22 aprile 2020) - Il Comune della Bassa Piacentina sceglie di ripartire, riavviando cantieri pubblici e accelerando le procedure burocratiche necessarie per indire le procedure di appalto. Uno dei primi passi sarà la riqualificazione del centro storico, opera da un milione e 200 mila euro per la quale la gara è imminente. Il sindaco Luca Quintavalla precisa «che a giorni, non appena sarà possibile, si provvederà alla tinteggiatura esterna e ad altre opere di finitura al polo scolastico unico, interessato nei mesi scorsi da lavori per oltre 1,7 milioni di euro». Pronto a ripartire anche il cantiere nell’area del centro sportivo La Buca, dove con un investimento da 630 mila euro suddiviso in sette lotti verranno realizzati nuovi spogliatoi, rifatto il campo sportivo, realizzata una nuova viabilità con parcheggi: la fine lavori è prevista entro il 2020. E poi appunto la rigenerazione urbana del centro storico.

