Coronavirus, a Pizzighettone partnership tra la Carlo Colombo e il Comune

PIZZIGHETTONE (21 aprile 2020) - Continua la partnership tra la ditta Carlo Colombo e il Comune sul fronte Covid-19, avviata con l’illuminazione del Torrione con luci tricolore: l’azienda ha donato 10 mila euro suddivisi fra Fondazione Mazza, Croce rossa, e Comune con destinazione alle famiglie bisognose. “Vogliamo ringraziare l’azienda, nella persona dell’ad Marco Negrini, per la donazione a favore della nostra comunità - dice il sindaco Luca Moggi -, impegnata in maniera significativa nella gestione dell’emergenza Covid-19. Abbiamo unito le nostre sensibilità per dare un segno tangibile e concreto, che fosse funzionale soprattutto alla gestione operativa di questa emergenza, purtroppo non ancora terminata definitivamente. Buona parte del contributo è stato veicolato alla Fondazione Luigi Mazza Onlus, in un periodo in cui le rsa sono state martoriate da numerose malattie che hanno decisamente alzato la media dei decessi, creando indubbiamente alcune criticità gestionali. Vista la grande necessità di questo periodo, potranno essere acquistati ulteriori dispositivi di protezione quali, mascherine, occhiali, guanti, camici, disinfettanti, cuffie, al fine di garantire la sicurezza sia del personale socio-sanitario che degli ospiti”. Un’altra associazione a cui si è voluto riconoscere la solidarietà messa in campo ed il grande impegno per l’attività di sostegno ed assistenza alle persone è la Croce Rossa Italiana, che vede il comitato locale di Pizzighettone in prima linea, sempre pronto anche in tempi di Covid-19 ad assistere persone e a collaborare con l’amministrazione. “Per quanto riguarda l’azione diretta del Comune di Pizzighettone, invece - conclude il sindaco - continuerà ad essere finalizzata in via preferenziale al supporto sociale alle famiglie ed ai soggetti più svantaggiati che verranno individuati come destinatari di un concreto aiuto. Vogliamo quindi esprimere la nostra più sincera gratitudine alla Carlo Colombo S.p.a. da parte di tutta la comunità di Pizzighettone. Il dono generoso crediamo possa rappresentare un aiuto diretto nei confronti di queste realtà, importanti presidi territoriali che quotidianamente si occupano del bene comune. Un doveroso e rinnovato pensiero, quindi, per l’ad Marco Negrini, l’Ingegner Fabiano Giorgerini e per il direttore Fabrizio Cappelli, per averci aiutato a fare la differenza. Il loro sostegno incoraggia il nostro impegno costante nel raggiungere anche gli obiettivi amministrativi che, in una realtà come la nostra, passa anche attraverso valori umani imprescindibili”.

