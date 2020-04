Coronavirus, dalla sagra di San Giuliano fondi per protezione civile e servizi sociali

CASTELVETRO PIACENTINO (21 aprile 2020) - Il Gruppo promotore sagra di San Giuliano, presieduto da Pier Luigi Fontana, ha donato mille euro divisi fra protezione civile e servizi sociali, a favore dei bisognosi. “In questo difficilissimo e terribile momento storico della nostra Italia, del nostro paese toccato anch'esso da numerosi decessi - spiega Fontana - e dalla crescente necessità di aiuto da parte di singole persone e di famiglie, il Gps attraverso il direttivo e i volontari ha deciso di essere vicino a chi ha bisogno e a chi è in prima linea, con una donazione di 500 euro in solidarietà alimentare ai Servizi sociali del Comune di Castelvetro e un contributo di altri 500 al Gruppo protezione civile di Castelvetro impegnato da settimane per aiutare i castelvetresi”.

