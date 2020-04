Coronavirus, si butta nella roggia per sfuggire ai vigili: multato

CASALBUTTANO (20 aprile 2020) - Per scappare dai vigili si butta in una roggia che costeggia il Naviglio Civico. Ma l’agente di polizia locale con sangue freddo e prontezza di riflessi si butta nel canale irriguo per poi individuare e multare il protagonista di questo particolare tentativo di fuga. Protagonista un 60enne residente nel territorio, il quale alla vista degli agenti ha pensato di nascondersi nella vicina roggia nonostante fosse piena d'acqua da raggiungere le ginocchia. Per l’uomo è scattata una multa di 400 euro, oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica per i reati ipotizzabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO