Uniti per la Provincia di Cremona: il carico anti Covid è arrivato e pronto per essere distribuito

CREMONA (20 aprile 2020) - Buona parte del materiale è già giunto in Italia, all’aeroporto di Malpensa e, dopo il doveroso controllo doganale, giungerà a Cremona. Si tratta del carico anti Covid che l’Associazione «Uniti per la provincia di Cremona» ha acquistato con 600 mila euro. Un approvvigionamento consistente in mascherine chirurgiche, camici monouso, guanti, cuffie, occhiali protettivi, calzari, saturimetri e termometri laser che coprirà il fabbisogno per il prossimo mese.

Una buona notizia senza dubbio per i beneficiari di questa maxi fornitura che sono le trenta case di riposo e strutture per anziani (Rsa) della provincia di Cremona, i 250 medici “di famiglia”, i medici pediatri, i 65 medici di continuità assistenziale (guardia medica e pediatrica). Molti di questi dispositivi di protezione andranno anche al personale sanitario delle Usca (Unità di continuità assistenziale–Covid) e operante nell’ambito dell’Adi (Assistenza Domiciliare Integrata) ed infine alle Case Famiglia ed ai Centri di Recupero.

Intanto ieri sono pervenute 27 donazioni per euro 16.945,00 oltre ad euro 49,55 dall’app Satispay. Il monte donazioni sale ad 3.831.512,22 euro.