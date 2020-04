Coronavirus, Fontana: 'Dalla Lombardia 3 miliardi per la ripresa'

MILANO, 20 APR - «Porteremo in giunta una proposta di legge rivoluzionaria": lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana in diretta Facebook annunciando che "per una risposta concreta alla nostra economia e per la ripresa metteremo a disposizione 3 miliardi, cifre utili per un piano di investimenti». Quest’anno saranno stanziati «400 milioni per i Comuni e province per interventi di opere pubbliche». Nello specifico, la cifra stanziata per la provincia di Cremona per opere cantierabili entro il 31 ottobre è di 16.950.000 euro.

E' il piano Marshall messo a punto da Regione Lombardia, spalmato tra quest'anno e il 2022. Si tratta di un investimento senza precedenti e che punta a far lavorare le aziende dopo l'emergenza innescata dal Covid19.

La distribuzione per provincia (per opere cantierabili entro il 31 ottobre):