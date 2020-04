Coronavirus, Cremona: sposati da 50 anni, portati via dal Covid-19

CREMONA (20 aprile 2020) - In appena quattordici giorni il Coronavirus si è portato via Lidia Denti e Giuliano Regis. Erano sposati da 50 anni. Lidia è mancata il 4 aprile, il marito l’ha raggiunta ieri sera, dopo due settimane passate a lottare in un letto di ospedale in una altalena continua fatta di speranza e disperazione. Aveva 82 anni.

«L’avevo sentito proprio pochi giorni fa», racconta Mino Boiocchi, presidente del Gruppo Fotografico Cremonese BFI Adafa a cui Regis da poco si era avvicinato. «Mi aveva detto che stava meglio, che era tornato a casa». E infatti, dopo la morte dalla moglie le condizioni del commercialista erano migliorate ed era stato dimesso. Poi l’improvviso aggravamento e un secondo ricovero. Regis non si è più ripreso.

