Coronavirus, case di riposo: i numeri dei contagi in Lombardia

CREMONA (20 aprile 2020) - «Sono numeri che dimostrano come le case di riposo della provincia di Cremona siano riuscite a fare fronte ad un’emergenza alla quale non erano preparate e alla quale neanche dovevano essere preparate, essendo strutture di assistenza e non di cura». Walter Montini, presidente dell’Associazione delle Residenze Socio-Sanitarie della provincia di Cremona, organismo che raggruppa trenta strutture sul nostro territorio commenta così i primi dati relativi ai casi positivi rilevati dai tamponi effettuati nelle case di riposo della Lombardia. Secondo questi dati, aggiornati a sabato, la provincia che ha più contagiati nelle proprie strutture è quella di Milano, con 2.273, seguono Brescia, 1.161, e Mantova, 805. Poi Como, 581, Cremona 532, Monza e Brianza 528, Pavia, 401, Varese, 305, Lodi, 178, Bergamo, 173, Sondrio 158 e, infine, Lecco con 157. Rapportando il numero di contagiati nelle Rsa a quello totale, la provincia in cui il virus sembra essere entrato con più forza in queste strutture è Mantova, con il 28,12% dei casi positivi concentrato nelle case di riposo. Seguono Como con il 23,8%, Sondrio, 16,8% e Milano, 14,4%. A Cremona i 532 casi positivi nelle Rsa sono il 9,8% del totale dei casi registrato sul territorio. Ultima in questa graduatoria è Bergamo con l’1,63%.

Quanto ai casi positivi sul totale degli ospiti, a Cremona i contagiati sono 532 su 5.104, ossia il 10,4%. Stando a questi primi risultati, dunque, il Covid-19 avrebbe infettato un anziano sui 10 nelle Rsa della provincia. In realtà è un po’ di più perché 5.104 è il numero di posti letto delle 30 case di riposo, ma purtroppo, proprio a causa del Coronavirus, molti letti sono rimasti vuoti dopo la morte degli ospiti. Quanti? «È difficile dirlo — aggiunge Montini — perché c’è chi è morto per il Covid-19, chi perché era arrivata la sua ora e chi perché era già ammalato e il virus gli ha dato il colpo di grazia. Per avere un dato preciso e capire l’impatto dell’epidemia sulla mortalità nelle nostre strutture occorrerebbe confrontare i decessi dell’anno scorso e quelli di quest’anno. Un confronto che — afferma Montini — per il momento non siamo in grado di fare». E dalla Regione per il momento arriva solo il numero dei contagiati nelle case di riposo e non anche quello dei decessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO