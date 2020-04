Persi e mai reclamati, gli oggetti smarriti due volte

SORESINA (20 aprile 2020) - Ce ne sono centinaia, alcuni giacciono impolverati da anni, altri sono stati inseriti di recente e attendono di essere ritirati dai legittimi proprietari. E il punto è proprio questo: gli innumerevoli reperti che compongono l’ufficio degli oggetti smarriti del Comune di Soresina non vengono reclamati da nessuno. In un certo senso è come se fossero stati persi due volte: la prima per distrazione (o sottrazione), la seconda perché non si va a cercarli. Eppure gli strumenti per controllare cosa è stato rinvenuto lungo le strade o la zona industriale di Soresina non mancano: sul sito istituzionale del Comune, ad esempio, è presente un’intera sezione in cui sono annotate tutte le informazioni utili, dalla tipologia di oggetto con tanto di descrizione, alla data in cui è stato ritrovato e persino al luogo. Gli articoli più diffusi della collezione sono le biciclette e le chiavi. La polizia locale sta valutando di predisporre delle aperture al pubblico e delle vendite all’asta

