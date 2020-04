Coronavirus, i carabinieri fermano la messa con i fedeli: prete denunciato

SONCINO (19 aprile 2020) - «E’ rispetto questo? Un carabiniere che interrompe una messa arrivando sull’altare? In una chiesa di 350 metri quadrati con dentro 13 persone di cui 6 che piangono un defunto? Dove siamo, nella Russia sovietica?». E’ furioso don Lino Viola, il parroco di Gallignano che stamattina è stato raggiunto dall’Arma mentre celebrava un funerale nella parrocchiale della frazione di Soncino. Inflessibili, i militari gli hanno contestato una violazione del DPCM in materia di emergenza sanitaria stilando un verbale che gli costerà 280 euro. Ma il sacerdote non ci sta: «Per adesso non pago. Prima scriverò al prefetto perché le modalità usate dai carabinieri sono inaccettabili e si deve sapere. Tra l’altro è già tutto sul web, i fedeli sono scossi».

