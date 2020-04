Coronavirus, nel Piacentino tornano a salire i contagi

CAORSO (19 aprile 2020) - Anche nel Piacentino sono tornati a salire i contagi. Nella giornata di oggi sono stati registrati ulteriori 70 tamponi positivi e 15 decessi. A Caorso in un solo giorno registrati quattro positivi in più, ma il sindaco Roberta Battaglia puntualizza che «questo aumento è stato letto dall'azienda Asl come dovuto ai tanti tamponi fatti negli ultimi giorni nelle rsa su operatori e ricoverati. La nostra struttura è stata una delle prime ad essere completamente campionata. Sappiamo che, nonostante l'isolamento e le misure prese, non è facile, vista la contagiosità del Covid-19, evitare i casi nelle strutture per anziani».

