Coronavirus, 10 nuovi contagi in provincia di Cremona

CREMONA (19 aprile 2020) - Dieci tamponi positivi in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Un numero finalmente basso che dovrà naturalmente trovare conferme nei prossimi giorni, ma che va nella direzione che tutti auspichiamo. Ad oggi i contagiati sul territorio sono 5.417.

In Lombardia i nuovi contagi sono 855 (66.236 in tutto) e i nuovi ricoverati 300 (10.342 in totale). Come avviene negli ultimi giorni le notizie più confortanti arrivano dal numero dei ricoveri in terapia intensiva che calano di altre 25 unità e dai dimessi (+412 per un totale di 42.759). Frenano anche i decessi che sono comunque stati 163 in 24 ore.

In Italia sono a 23.660 le vittime dopo aver contratto il Coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 433. Dal 12 aprile

non si registrava un incremento così contenuto. I malati sono 108.257 (+486). I malati in terapia intensiva sono 2.635 (-98). I guariti 47.055 (+2.128). Il numero dei contagiati totali - compresi morti e guariti - è di 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047.

La situazione in Lombardia (ieri/oggi)

Contagi 65381/66236 + 855

Ricoveri non TI 10042/10342 + 300

Ricoveri TI 947/922 - 25

Decessi 12050/12223 + 163

I casi per provincia (ieri/oggi)

BG 10629/10689+ 60

BS 11758/11946 + 188

CO 2439/2488 + 49

CR 5407/5417 + 10

LC 2030/2072 + 42

LO 2714/2724 + 10

MB 4042/4098 + 56

MI 15546/15825 + 279

MN 2863 /2905+ 42

PV 3536/3582 + 46

SO 937/956 + 19

VA 2106/2158 + 52

Tamponi effettuati oggi: 8824