Coronavirus: Bonemerse in lutto, morto l’ex sindaco

BONEMERSE (18 aprile 2020) - Addio allo storico sindaco Rosolino Biaggi, che se n’è andato all’età di 78 anni. Questa sera, verso le 19.30, i rintocchi della torre campanaria hanno annunciato la triste notizia. Le condizioni, già critiche, sono precipitate e nonostante le cure prestate da medici e infermieri dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, Biaggi non ce l’ha fatta.

Una persona molto conosciuta, un amministratore molto stimato - primo cittadino dal 1980 al 1993 - che ha saputo rilanciare e offrire moltissimi servizi al suo paese. Memorabile il suo incontro nel 1982 con il presidente della Repubblica Sandro Pertini in Prefettura a Cremona e con papa Giovanni Paolo II nel 1992 in ospedale. L’intera comunità si è stretta al dolore della moglie Rosa e dei figli Maddalena, Giusi e Filippo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO