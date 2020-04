Coronavirus: in provincia di Cremona 94 nuovi positivi, 11 vittime

CREMONA (18 aprile 2020) - Sale a 5.407 in provincia di Cremona il numero delle persone contagiate dal Covid-19: l'ultimo dato fornito dalla Regione segna 94 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Un numero in crescita, ieri erano stati 40, all'interno di un trend che a livello regionale si conferma stabile. Sono infatti 1.246 in nuovi contagi che portano il totale a 65.381. In leggero calo il numero dei decessi che nel periodo preso in considerazione sono stati 199 (ieri 243) per un totale in Lombardia che arriva allo spaventoso numero di 12.050. In provincia di Cremona, nelle ultime 24 ore si contano 11 nuove vittime. Intanto continuano a diminuire i ricoverati nelle Terapie intensive (-24) e anche quelli nei reparti Covid degli ospedali (-585).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO