Sigilli a un’azienda agricola

ROBECCO D'OGLIO (17 aprile 2020) - Un’azienda agricola è stata posta sotto sequestro dalla Guardia di finanza di Cremona su disposizione della magistratura per inquinamento ambientale. Le Fiamme gialle sono entrate in azione in un allevamento di vacche da latte: in collaborazione con i carabinieri forestali, i finanzieri hanno dato seguito al provvedimento del Gip del tribunale e hanno eseguito il sequestro preventivo della mandria composta da 370 vacche da latte, di alcuni mezzi agricoli e di un appezzamento. Il terreno, secondo quanto rilevato dalle forze dell’ordine, era utilizzato come una sorta di discarica abusiva di carcasse, liquame e gomme. L’azienda agricola robecchese era già finita al centro di indagini nell’ottobre 2019, dopo una segnalazione alle autorità da parte della Lega Anti Vivisezione per le condizioni in cui versava. All’allerta della Lav sono seguiti l’intervento dei carabinieri forestali e dell’Ats Valpadana (dipartimento di veterinaria), le prime restrizioni nei confronti della proprietà e controlli per assicurare il benessere animale. Le indagini sono proseguite e ora, oltre al sequestro, il magistrato ha disposto l’affidamento dell’azienda agricola a un amministratore giudiziario, al quale la proprietà dovrà far riferimento per la gestione quotidiana del bestiame.

Dura la condanna di Riccardo Crotti, presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi: «Questi allevatori scorretti non ci rappresentano». [LEGGI QUI L'INTERVENTO COMPLETO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO