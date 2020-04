Coronavirus, a Castelvetro distribuita la seconda tranche di buoni spesa

CASTELVETRO (17 aprile 2020) - Il Comune ha completato la distribuzione della seconda tranche di buoni spesa messi a disposizione dal governo, di cui hanno beneficiato 31 nuclei familiari, che si aggiungono ai 91 già beneficiari del primo lotto: “Diventano così 122 - dice il sindaco Luca Quintavalla - le famiglie di Castelvetro che hanno ricevuto il sostegno, per una cifra complessiva di oltre 22.000 euro. E' stato un lavoro impegnativo completato in pochi giorni, che ci ha consentito di dare risposte rapide a bisogni concreti e impellenti. Decideremo nei prossimi giorni con i nostri Servizi Sociali, insieme alla Caritas parrocchiale, come impiegare la cifra che ancora ci rimane, grazie anche alle donazioni che abbiamo ricevuto: per questo voglio ringraziare le persone che, con donazioni piccole e grandi, ci stanno aiutando a sostenere le persone più in difficoltà economica”. Il Comune ricorda anche la possibilità, in particolare per gli anziani, di richiedere la consegna di spesa e farmaci a domicilio, grazie ai volontari della Protezione civile, così come la possibilità di avvalersi di servizi a domicilio da parte di esercizi commerciali del territorio: “Si tratta di iniziative importanti, che vi invito a sfruttare per limitare le uscite e per dare una mano a limitare la diffusione del contagio”.

