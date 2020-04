Due caprioli salvati dalla Polstrada

PIZZIGHETTONE (18 aprile 2020) - Durante i controlli sul rispetto delle prescrizioni legate all’emergenza sanitaria capita di imbattersi in scuse assurde, in trasgressori che tentato in ogni modo di convincere le forze dell’ordine che sì, quell’uscita è legata a «necessità inderogabili e urgenti». Giovedì, invece, due agenti della Polizia stradale del distaccamento di Pizzighettone si sono imbattuti in tutt’altro: mentre in località Tencara stavano percorrendo la strada dell’argine lungo il canale navigabile, hanno visto qualcosa muoversi nell’acqua. É bastato avvicinarsi un po’ di più per rendersi conto che quelle ombre scure altro non erano che due caprioli in difficoltà, che stavano nuotando e arrancavano in prossimità della riva. Perché la salita troppo ripida impediva loro di raggiungere la sponda. E così è scattata l’operazione salvataggio: gli agenti non hanno perso tempo e hanno allertato i pompieri. Grazie ad un ottimo lavoro di squadra i due caprioli sono tornati a terra sani e salvi.

A raccontare la vicenda è stata la comandante della Polizia stradale di Cremona, il vice questore aggiunto Federica Deledda.

