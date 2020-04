Coronavirus, Signoroni: "Ora si pensi alla fase 2, alla sicurezza dei cittadini e alla ripresa dell'economia"

CREMONA (17 aprile 2020) - "Abbiamo consegnato in poche ore attraverso la Protezione Civile anche tutta la seconda fornitura di mascherine che sono giunte dalla Regione - ha commentato il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni - 119.000 sono state quelle conferite a tutti i sindaci, per darle a loro volta, ai cittadini. Ringrazio ancora una volta tutti i volontari, che si sono prodigati e si stanno prodigando nelle varie attività che abbiamo messo in campo".

Ha concluso Signoroni: "Ora si pensi all'avvio della fase due, la più delicata sia sotto il profilo economico, dove urgono interventi massicci a favore di imprese e lavoratori, sia sotto il profilo della mobilità e sicurezza dei cittadini. Da un lato occorreranno misure a sostegno del reddito e dell'occupazione, dall'altro una forte dose di investimenti ed interventi a favore degli Enti locali, considerando anche il drastico calo di entrare ed il perdurare di tagli forzosi ai bilanci degli enti, già in sofferenza. Tutto ciò accanto a protocolli per la ripresa in sicurezza delle attività".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO