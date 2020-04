Cento famiglie in campo per aiutare i più bisognosi

ORZINUOVI (18 aprile 2020) - E’ una bomba solidale quella che è esplosa dopo l’appello dei volontari e del Comune per raccogliere beni di prima necessità da consegnare ai più bisognosi sulle rive dell’Oglio. In poco più di una settimana 100 famiglie orceane ne hanno praticamente adottate altre 40. In dono per loro tutto quello che serve a tirare avanti con serenità in giornate che dovrebbero essere di festa ma che per molti si sono rivelate complesse: dalla pasta al riso, dai succhi di frutta all’acqua. Più di 35 i quintali di generosità porta a porta. Nicola Fratelli di TeleOrzi, tra i coordinatori del progetto, è soddisfatto: «Grazie alla generosità degli orceani, delle associazioni, delle imprese, dei commercianti e del Comune abbiamo già aiutato una quarantina di famiglie. E non ci fermeremo qui. Si continua finché tutte le scorte non saranno esaurite».

