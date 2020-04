A Monticelli il mago dei giocattoli emulo di Geppetto

MONTICELLI (18 aprile 2020) - Stare in casa rispettando le prescrizioni del governo non pesa più di tanto a Fausto Mottini, 70enne monticellese che nella sua abitazione ha creato un vero e proprio laboratorio per la produzione di giocattoli: la sua passione per il legno e gli ingranaggi lo hanno portato ad ideare, progettare e realizzare ben 81 giochi in legno. Gli ultimi quattro sono venuti alla luce proprio durante queste difficili settimane e non poteva mancare quello sul tema Covid-19: «Ho riprodotto un nonno che prende a bastonate il virus – spiega il monticellese – e ho scritto ‘Sei destinato a soccombere, hai sfidato troppa gente e se vieni da me… at dag quatar scupason’». Mottini, che crea modellini di questo tipo da circa cinque anni, lavorava come meccanico alla Diamond Service di Caorso ma nel tempo libero ha sempre amato ideare e costruire sfruttando un ingegno innato. Fra gli ultimi anche i modellini di don Camillo e Peppone.

