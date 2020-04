Coronavirus, Tamoil sta con Cremona

CREMONA (17 aprile 2020) - In campo anche la Tamoil per sostenere l’Ospedale di Cremona. Per essere a fianco di medici, infermieri, operatori sanitari e di tutti coloro che sono impegnati in prima linea e per offrire, insieme, un tangibile aiuto a tutte le persone colpite dall’attuale emergenza sanitaria, Tamoil Italia ha infatti donato 100.000 euro a favore del Maggiore di largo Priori e 100.000 all’Ospedale Sacco di Milano.

«L’ospedale di Cremona — spiegano dalla sede del colosso del petrolio — sta affrontando l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19 in una delle aree più duramente colpite dal virus, mentre il Sacco di Milano è protagonista non solo nell’offrire aiuto medico alle molte persone bisognose di cure, ma anche nella attività di ricerca, essenziale per riuscire a sconfiggere definitivamente il virus».

«Due ospedali e due comunità, quella milanese e quella cremonese, a cui Tamoil Italia è da sempre profondamente legata — argomentano ancora —. Inoltre, Tamoil Italia sostiene le attività della Croce Rossa di Cremona e Trecate, sedi dei propri depositi, garantendo rifornimenti gratuiti alle ambulanze nei prossimi mesi. Il personale Tamoil stesso, unito alla società, in questa iniziativa ha voluto poi contribuire donando alcune ore del proprio lavoro».

Anche questo un modo concreto con cui Tamoil Italia insieme ai suoi dipendenti ha manifestato il suo supporto al lavoro di quanti nelle nostre comunità si adoperano con dedizione e altruismo per fronteggiare questa pandemia.

