Pro loco, Paolo Calza nominato nuovo presidente

CASALBUTTANO (17 aprile 2020) - Solido punto di riferimento per la comunità e realtà da sempre protagonista delle iniziative culturali, solidali e di promozione del territorio: cambio al vertice dell’associazione Pro loco con Paolo Calza nominato nuovo presidente. Calza, grande appassionato di fotografia e da sempre in prima linea nell’immortalare i principali eventi teatrali, bandistici e culturali del paese della Norma, raccoglie il testimone dal presidente uscente Giovanni Marchesi. «Con piacere ed orgoglio – commenta Calza – ho accettato la proposta del gruppo con l’obiettivo di continuare a lavorare in sinergia per la valorizzazione del paese. Abbiamo anche in programma, emergenza permettendo, di ampliare la proposta culturale con mostre tematiche o dibattiti». Ad oggi i soci sono circa 60 mentre a comporre il consiglio direttivo, oltre al nuovo presidente, sono il vice Danilo Zerbini, Arturo Zerbini come segretario e poi i consiglieri Angelo Jottini, Danilo Villa, Francesca Gualtieri, Clemente Gazzillo, Marco Caporali, Mario Cesana, Giancarlo Marzaroli, Primo Bozzetti e Marchesi.

