Coronavirus e volontariato: CSV Lombardia Sud al fianco di associazioni e istituzioni

CREMONA (16 aprile 2020) - CSV Lombardia Sud – Centro di Servizio per il Volontariato di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia è impegnato da settimane in attività di supporto alle tante iniziative solidali avviate da istituzioni, organizzazioni e volontari sui territori delle quattro province. Oltre a garantire alle associazioni tutti i servizi ordinari tramite nuove modalità di contatto ed erogazione, il CSV ha operato in più occasioni in supporto delle Amministrazioni locali, delle organizzazioni e dei volontari coinvolti in attività solidali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In particolare ha offerto consulenza nella preparazione di accordi di collaborazione, ha fornito indicazioni su adempimenti assicurativi e nella definizione delle linee guida per la gestione dei volontari, in attività di censimento e ricerca, oltre a progetti nati dal basso in alcuni dei territori italiani più colpiti dalla pandemia.

A CREMONA - CSV Lombardia Sud a Cremona sta supportando l’amministrazione locale e le associazioni coinvolte nelle attività solidali messe in atto con il progetto CremonAiuta ideato e coordinato dal Comune stesso. Più in particolare, CSV Lombardia Sud ha prestato la propria consulenza nelle fasi di messa a punto di un accordo di collaborazione fra organizzazioni di volontariato e Amministrazione, su temi riguardanti gli adempimenti assicurativi e sulla definizione di o delle linee guida per la gestione dei volontari. La collaborazione fra CSV e Comune rinforza e dà continuità a un protocollo già stipulato nel 2019 a supporto delle reti territoriali. Ad oggi sono coinvolti nel progetto 188 volontari, fra quelli che già prestano servizio nelle 15 organizzazioni fin qui coinvolte nell’iniziativa, ai quali se ne sono aggiunti altri 86, per un totale di 274 volontari attivi. Le attività sono indirizzate a persone in stato di fragilità o svantaggio, cittadini già seguiti dai servizi sociali comunali o dalle associazioni di terzo settore cremonesi, persone in quarantena presso la propria abitazione, ma non positive al Covid-19, persone positive e isolate presso il proprio domicilio, solo ove possibile e con adeguate modalità di protezione. Fino a oggi la squadra ha consegnato quotidianamente 153 pasti, mentre sono oltre 450 le consegne di spesa e farmaci, e più di 300 le persone raggiunte solo nell’ultima settimana di censimento delle attività (36% singoli e 64% nuclei familiari).

