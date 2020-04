Arrestato l’autore dei furti al centro logistico delle poste

CREMONA (16 aprile 2020) - I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cremona, nel corso dei servizi di pattuglia per l’emergenza epidemica “Covid-19”, alle 5 di martedì 14 aprile, hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato e del reato di porto ingiustificato di un coltello serramanico, un 35 enne nato in Marocco, domiciliato a Cremona, nullafacente, pregiudicato. L'uomo veniva rintracciato in via Ghinaglia dopo essersi reso protagonista poco prima di un furto all’interno del “Centro Distribuzione Accettazione Grandi Clienti Cremona Ferrovie” delle Poste Italiane di via agli Scali. Dopo aver rotto il vetro di una finestra, si era introdotto all’interno, scassinando due distributori automatici di bevande e snack di proprietà di una ditta con sede a Parma, impossessandosi del denaro (circa 30 euro in monete), nonché di decine di confezioni di snack e dolciumi. In seguito al sopralluogo effettuato presso il centro logistico, i carabinieri hanno verificato che il 35 enne aveva anche forzato gli armadietti metallici presenti, asportando mascherine chirurgiche, guanti in lattice, per uso lavorativo del personale delle Poste italiane, nonché altra refurtiva, rinvenuta all’interno di uno zainetto. Inoltre in seguito alla perquisizione personale, veniva rinvenuto un coltello a serramanico nascosto nelle tasche dei pantaloni nonché altri arnesi atti allo scasso, custoditi nello zainetto che aveva con sé, ed infine nel corso della perquisizione domiciliare operata nella sua abitazione di Cremona, sono stati rinvenuti ulteriori oggetti, attrezzi da lavoro e altro materiale di dubbia provenienza e per il quale il ladro non era in grado di giustificarne il possesso. Sono corso indagini, verosimilmente riconducibili ad altri furti avvenuti nell’ultimo periodo in città. La refurtiva è stata restituita. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma “Santa Lucia”, sino al rito direttissimo tenutosi ieri mattina; a seguito della convalida, il Giudice del Tribunale di Cremona ha disposto la custodia cautelare in carcere, con rinvio dell’udienza per termini di difesa in data 3 giugno 2020.

