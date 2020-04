Uniti per la Provincia di Cremona: protezioni per 600 mila euro

CREMONA (15 aprile 2020) - Trenta case di riposo e strutture per anziani (Rsa) con una capienza di quattromila posti letto, in cui lavorano 4300 dipendenti; 250 medici ‘di famiglia’, pediatri, 65 medici di continuità assistenziale (guardia medica e pediatrica); personale sanitario delle Usca (Unità di continuità assistenziale–Covid) e operante nell’ambito dell’Adi (Assistenza domiciliare integrata); Case Famiglia e Centri di recupero. Sono questi i soggetti e le realtà che, grazie alle donazioni raccolte dalla associazione «Uniti per la provincia di Cremona» onlus, saranno riforniti dalla settimana prossima e in tutto il territorio provinciale, del materiale sanitario necessario per lo svolgimento del proprio lavoro in modo sicuro, difendendosi dal contagio ed evitando la diffusione del virus. Materiale che ha richiesto l'impiego di 600 mila euro e soddisferà il fabbisogno mensile.

Si tratta di mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 (tutte certificate), camici monouso, guanti, occhiali protettivi, cuffie copricapo usa e getta, calzari, saturimetri, termometri laser saranno consegnati grazie alla stretta collaborazione operativa con l’ATS, la cooperativa sociale Eco-Company di Cremona, don Alberto Mangili.

“La mission della Associazione”, spiegano i soci, “è di intervenire sul territorio provinciale là dove il bisogno chiama, dove è urgente; la sussidiarietà, ossia l’intervento esteso anche a quegli ambiti e settori dove le Istituzioni pubbliche ai vari livelli e per diverse motivazioni, (certamente involontarie o frutto di errori o pastoie burocratiche o della comprensibile confusione frutto di un’epidemia che è cresciuta in modo rapido, capillare, inatteso nella sua imponente e drammatica portata), è assente, o in ritardo, o non sufficientemente presente, perché stiamo parlando della vita umana e non di macchinari”.

Un altro intervento è stato recentemente deliberato dal Consiglio dell’Associazione: un contributo per l’attivazione delle residenze per convalescenza dei pazienti dimessi dall’ospedale presso l’hotel Impero in Cremona, così da assicurare un periodo di “quarantena” monitorato e in sicurezza prima del rientro al domicilio, una decisione che ha ricevuto il ringraziamento ed il plauso dell’assessore regionale Gallera, tramite un video messaggio.

“L’Associazione ha più volte ribadito con convinzione, senso di responsabilità, pietà umana, senso etico e morale, che scientemente e volontariamente sosterrà il ruolo di entità sussidiaria, perché anche nel bisogno, unendo le forze si vince: le priorità di intervento si basano su molti elementi, ma certamente mai sul preferire una azione a scapito di un’altra, specie se potrebbe rivelarsi fondamentale per la vita ed il contagio”.