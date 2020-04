Nostalgie di provincia, è online Haven

CREMONA (16 aprile 2020) - La provincia non smette di ispirare generazioni di musicisti. Le small town di tutto il mondo, con le loro insanabili contraddizioni, alimentano narrazioni in musica che spesso somigliano a romanzi alimentati dall’epica del quotidiano. Sarà che fare i conti con una comunità ristretta e vivere luoghi che col tempo si conoscono bene come le proprie tasche, in qualche modo, costringe tutti quanti a fare i conti con sé stessi fino in fondo. E la prigione diventa nido, per tornare prigione, fino al giorno in cui le due anime trovano un equilibrio. Fino a quando duraturo, nessuno può dirlo. Un filosofeggiare che ha attraversato anche la mente di tre musicisti cremonesi passati per molte esperienze artistiche prima di dare vita ai Miele, una formazione nata sotto il palco dell’ultima edizione del Mosaico Festival e giunta proprio in questi giorni alla prova del primo album in studio. Everyone but me, pubblicato lo scorso 10 aprile, è il primo di una serie di singoli che sfocerà solo l’8 maggio nella pubblicazione dell’intero album intitolato Haven. Simone Rosani (voce e chitarra), Angelo Anselmi (batteria) e Giulio Cipelletti al basso hanno dato vita a canzoni attraversate da una comune vena di inspiegabile nostalgia abbinata a un respiro che sembra parlare - comunque e contro ogni aspettativa - di un domani luminoso.

Haven verrà raccontato dalla stessa band attraverso una mailing list in cui l’uscita di ogni pezzo sarà accompagnato da un testo ad hoc. Il disco verrà così raccontato un brano alla volta e la narrazione settimanale scandirà «questo periodo assurdo che stiamo vivendo tutti, cercando di fare compagnia all’ascoltatore». È possibile iscriversi alla mailing list dal sito ufficiale della band http://mieleband.it/. Sempre sul sito saranno disponibili i materiali inviati la settimana successiva all’invio.

