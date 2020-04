Coronavirus, il Comune di Gerre predispone questionario

GERRE DE' CAPRIOLI (15 aprile 2020) - Il Comune di Gerre ha predisposto un questionario che è in distribuzione a tutte le famiglie residenti. "L’obiettivo, al netto dei numeri spesso sterili comunicati da Regione e ATS, è eseguire un monitoraggio più puntuale della situazione territoriale, anche in parte di natura sanitaria. Oltre a questo è necessario, in questa fase, conoscere più possibile il reale stato economico-sociale-lavorativo delle famiglie. Non è possibile oggi ricondurre le fragilità ai soli casi sociali già in carico all’Ente ma si presentano e presenteranno nuove esigenze e problemi. In questi casi il fattore principale è il tempo: prima si interviene è meglio si mitiga il disagio. Oltre a questo conoscere le varie situazioni, seppur in forma anonima in questa fase, sarà utile per programmare un lento e ponderato ritorno alla normalità, in termini per esempio di tributi locali (attualmente congelati) e l’avvio di sistemi di assistenza e sostegno al reddito se necessari. Auspico in una risposta massiva delle famiglie: più informazioni avremo è più saremo puntuali nelle risposte".

