Alberi sulle strutture del centro nautico Tarozzi Boats

CASTELVETRO (15 aprile 2020) - Ancora danni causati dal forte vento nella Bassa Piacentina, dove alberi ad alto fusto sono caduti sopra le strutture del centro nautico Tarozzi Boats, distruggendo fra le altre cose il chiosco che era in allestimento. Sul posto per la messa in sicurezza dell’area i volontari del gruppo di protezione civile guidato da Claudio Mariotti e di cui fanno parte come volontari anche i titolari del centro stesso. La pericolosità di quegli alberi, di proprietà demaniale, era già stata segnalata anni fa e in particolare nel 2017, quando in occasione di un altro episodio di maltempo un tronco aveva quasi travolto una persona.

