Coronavirus, 500 mila euro per il Terzo settore

CREMONA (15 aprile 2020) - La Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona Onlus, con la collaborazione e il sostegno di Fondazione Cariplo, ha costituito un fondo d'emergenza destinato al sostegno degli Enti di Terzo settore in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. I 500 mila euro del Fondo Emergenza Covid-19 sono destinati a finanziare interventi urgenti di natura sanitaria, e a supportare quella che sarà la ripresa di almeno una parte delle attività degli Enti di Terzo settore.

«Ci siamo attivati - spiega il presidente della Fondazione Comunitaria cremonese Cesare Macconi - per provare a immaginare anche quella che sarà la difficile ripartenza per le tante realtà che operano in questo settore. Molti lavoratori ormai da settimane sono in cassa integrazione, e oggi è difficile prevedere quando e con che tipo di modalità potranno tornare a lavorare. Sono realtà che avranno bisogno di un grande aiuto, e che quotidianamente operano in contesti molto spesso delicati, e di fondamentale importanza per l’intera comunità».

Nello specifico il nuovo fondo può essere utilizzato per finanziare l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, la consegna a domicilio di spesa, pasti e medicinali, i servizi di prossimità e domiciliarità per anziani e portatori di disabilità, i trasporti sanitari, le iniziative di utilità sociale collegate all'emergenza, oltre - appunto - ai progetti volti alla ripresa economica delle attività degli Enti di Terzo settore, la riattivazione di iniziative di socialità non appena l'emergenza finirà.

Il regolamento del Fondo Emergenza Covid-19 è disponibile sul sito della Fondazione Comunitaria all’indirizzo www.fondazioneprovcremona.it. Gli Enti di Terzo settore possono compilare il modulo di richiesta d’erogazione e spedirlo all’indirizzo mail fondazionecomunitaria@fastpiu.it.

È possibile anche fare donazioni, che andranno alimentare lo stesso fondo: basta un bonifico con la causale "Emergenza COVID" sul conto corrente della Fondazione alla Banca Popolare di Sondrio all'IBAN IT78 D056 9611 4000 0000 4011 X69.

Non si tratta del primo contributo della Fondazione in supporto alla popolazione colpita dal virus: nelle scorse settimane infatti la Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona aveva donato 50 mila euro a Uniti per la provincia di Cremona, in favore degli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore: «Aderiamo con tutte le nostre possibilità - aveva spiegato ancora il presidente Macconi -. Da sempre siamo vicini alle persone in difficoltà e mai come questa volta siamo tutti in difficoltà. Troveremo il modo di muoverci anche in seguito a favore di tutti coloro che avranno necessità».

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus viene fondata il 22 marzo 2001 nell’ambito del progetto delle Fondazioni di comunità proposto da Fondazione Cariplo, ispirandosi al modello americano delle Community Foundations. La Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona, come le altre Fondazioni di comunità, nasce come mezzo di valorizzazione della cultura del dono e di diffusione della filantropia a livello locale, grazie alla capacità di attrarre risorse, sotto forma di donazioni e altre liberalità, per investirle in progetti locali di carattere sociale. La Fondazione si propone di fare da ponte fra coloro che vogliono donare per realizzare progetti di solidarietà nella provincia di Cremona e le organizzazioni non profit che possono realizzare questi progetti. Chi dona alla Fondazione infatti, non dona alla Fondazione, ma attraverso la Fondazione, e può quindi vedere con i propri occhi quanto è stato possibile realizzare grazie alla generosità di ciascuno.

