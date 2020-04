Coronavirus, il sindaco di Stagno chiede chiarezza: "Forte discrepanza nei dati forniti da Ats e Regione Lombardia"

STAGNO LOMBARDO (15 aprile 2020) - Una forte discrepanza nei dati forniti negli ultimi giorni da Ats e Regione Lombardia. Da un lato i dati forniti ai sindaci dalla Prefettura parlano di incrementi pari a nuovi undici casi positivi l'altro ieri e 41 ieri a fronte di quelli regionali che ne attestano 224 e 227. Per questo è il sindaco di Stagno Lombardo, Roberto Mariani, a chiedere chiarezza per capire in qualità di autorità sanitaria "se le misure adottate siano efficaci e per fornire informazioni corrette alla popolazione in questo periodo particolarmente difficile".

Viene inoltre sottolineata una discrepanza nei dati tra il primo e il 12 aprile in cui i casi di Ats erano 5.064 positivi e quelli regionali fermi a 4.721.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO