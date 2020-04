Piante giù e danni

CREMONA (14 aprile 2020) - Fortissime raffiche di vento, si stima intorno ai 70-80 chilometri orari, hanno spazzato l’intera provincia dopo le 17 di oggi, provocando la caduta di diversi alberi. Danni e disagi in varie zone del territorio ma fortunatamente non si registrano feriti. Tutto è stato generato dall’irruzione, da est, del vento di bora, che ha causato anche un abbassamento della temperatura di diversi gradi. A Cremona una pianta di notevoli dimensioni è crollata su un’autovettura in sosta in via Adda, rovinando anche sulla recinzione di una abitazione. Per la laboriosa rimozione sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati per la viabilità da una pattuglia della polizia locale. Flagellati anche Cremonese e Cremasco.

