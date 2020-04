Coronavirus, «Occhio all’isolamento, crescono le fragilità»

CREMONA (15 aprile 2020) - «Chi prima era solo, emarginato dal gruppo, oggi, se possibile, rischia di essere ancora più solo»: non usa mezzi termini Paola Cattenati, responsabile del Criaf, attiva con il suo pool di psicologi sui territori cremonesi e bresciani per dare sostegno ad adolescenti e famiglie sulle questioni legate alle relazioni e in particolar modo al bullismo e cyberbullismo. «La situazione che stiamo vivendo rischia di penalizzare i più deboli e di mettere a dura prova le relazioni della nostra quotidianità — spiega Cattenati —. Per questo abbiamo deciso di diffondere, tramite le scuole che collaborano con noi e non solo, due vademecum: uno pensato per i ragazzi che si ritrovano a vivere lezioni scolastiche e tempo libero in casa e un altro dedicato ai genitori. Si tratta di regole facili, finalizzate ad assumere comportamenti che trasformino il nostro modo di vivere secondo una normalità da conquistare giorno dopo giorno».

Per i genitori, i consigli sono legati soprattutto alla capacità di mettersi in ascolto, di organizzare e condividere le giornate con i figli, di vivere questi giorni di pausa forzata come un’opportunità per approfondire le relazioni e mettersi in gioco, costruire insieme un modo di stare fatto di ascolto e di empatia. La guida per i ragazzi si orienta sulla necessità di trovare motivazione per lo studio, di organizzare le giornate in momenti che siano distinti e che possano, nei limiti della situazione, riprodurre interessi, incontri, passioni che erano il cuore della vita di tutti i giorni prima del Covid-19. Che si tratti di trovare uno spazio solo per sé, piuttosto che separare il tempo e spazio dello studio da quello del divertimento, che si tratti di cercare un amico con cui studiare a distanza, oppure di organizzare un video aperitivo: le strategie sono molteplici. L’obiettivo è unico sia per gli adulti che per i più giovani, ovvero non farsi prendere dal panico e dallo sconforto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO