Coronavirus, l'assessore Caparini: "Ci prepariamo a una nuova normalità"

MILANO (14 aprile 2020) - "Gli immensi sforzi dei lombardi stanno dando i loro frutti: ora dobbiamo guardare avanti. Quello che ci aspetta non sarà il ritorno alla normalità ma la conquista di una nuova normalità". Lo ha detto l'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini intervenuto alla diretta Facebook trasmessa sulla pagina di Lombardia Notizie Online.

"Dalla pandemia del Covid-19 - ha sottolineato Caparini - abbiamo imparato una lezione fondamentale: la globalizzazione sempre più condiziona le nostre vite, tanto è vero che tutti ci siamo dovuti confrontare con un nuovo virus killer. Il sistema sanitario dovrà cambiare prendendone atto: scienziati e tecnici ci devono indicare la cornice all'interno della quale assumere le decisioni sociali ed economiche".

"L'apertura - ha chiarito Caparini - non può prescindere dal quadro sanitario che sarà la base su cui delineare le linee guida affidate a un gruppo scelto tra le cinque più importanti università lombarde. Indicazioni che saranno portate al Tavolo per lo Sviluppo della Lombardia composto da tutte le organizzazioni di categoria, le rappresentanze economiche, sociali, sindacali e culturali. Saremo tutti uniti per definire quale sarà la nuova normalità". L'assessore Caparini ha anche rivolto apprezzamenti ai cittadini lombardi per i comportamenti virtuosi assunti in queste settimane di 'lockdown' e che hanno permesso di "piegare la curva delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive. Gli sforzi di tutti stanno dando risultati, un sollievo per tutti noi".

Il titolare della delega al Bilancio in giunta regionale ha infine evidenziato come si tratti di una 'falsa notizia' un documento che riporta la carta intestata di Regione Lombardia e al cui interno è contenuto un 'cronoprogramma' delle riaperture delle attività. "Una vera fakenews - ha commentato - che smentisco categoricamente. Uno scherzo ben fatto visto che prevede un crono programma con il 31 giugno". "Regione Lombardia comunica che sporgerà denuncia contro ignoti alla Polizia postale per far chiarezza in merito al falso documento". Lo comunica in una Nota Regione Lombardia definendo l'azione "vergognosa e gravissima".

