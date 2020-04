Coronavirus, nelle farmacie della città mascherine donate dalla comunità cinese

CREMONA (14 aprile 2020) - Grande senso di appartenenza del dovere, la comunità cinese di Cremona ha consegnato un’importante donazione al Comune di Cremona e a tutti i suoi cittadini. Si tratta di cinquemila mascherine, una donazione che è stata fatta da una raccolta in cui ogni singolo cittadino della comunità cinese ha contribuito. “Assistiamo ad un gesto di grande attaccamento alla nostra città e questa donazione dimostra quanto questa comunità sia integrata nel nostro tessuto sociale. Grazie davvero a tutti” riferisce la portavoce della comunità cinese Ge Zhang.

Un bel gesto di vicinanza e solidarietà e unità, in un momento di particolare difficoltà. Per l’occasione, il sindaco Gianluca Galimberti, insieme alla giunta comunale, ha ringraziato a nome di tutta la cittadinanza e dell’Amministrazione. “Ringraziamo la comunità cinese per l’aiuto alla città di Cremona. Siamo tutti parti di una stessa comunità che vive questo drammatico momento di difficoltà. Tutto il mondo, la Cina, l’Italia, l’Europa e il mondo intero stanno lottando contro questo virus. E ancora per molti mesi questa lotta continuerà. Per questo serve stare insieme e aiutarsi. Il vostro gesto concreto pertanto non è solo di grande utilità, ma è anche un segno di una comune appartenenza, di un destino comune che ci lega. La vostra presenza, ormai radicata, operosa e amichevole, rende a tutti un servizio importante. Insieme, la nostra città è ancora più forte e più bella. E le ferite si curano con gesti di solidarietà come il vostro” , riferisce il sindaco.

Le mascherine saranno consegnate dalla Protezione Civile a tutte le 21 farmacie della città di Cremona (200 per ciascuna farmacia), affiancate ad altre già presenti fornite da Regione e Comune di Cremona. Le mascherine saranno distribuite a partire da mercoledì 15 aprile, dando precedenza agli over 65, persone con invalidità o disabilità e donne in gravidanza.

Su ciascun pacco una scritta di speranza e coraggio: “L’unione fa la forza” in italiano e in cinese.

