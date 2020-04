Coronavirus, l'abbraccio di Giorgio e Rosa in ospedale è una speranza per tutti

CREMONA (13 aprile 2020) - Tra le immagini che probabilmente ricorderemo di questi giorni ci sarà quella di Giorgio e Rosa, sposati da 52 anni, entrambi ricoverati a Cremona, che si sono potuti riabbracciare appena prima che la donna venisse dimessa. Una storia raccontata sulla pagina Facebook dell'Asst di Cremona che ha commosso tutti.

Giorgio - da sempre impegnato nel volontariato con l'associazione La Solidarietà e conosciuto da tutti a Levata di Grontardo anche perché accompagna l'asinello per le vie del paese il giorno di Santa Lucia - è ricoverato in ospedale per una polmonite da Covid dal 17 marzo. “In questo periodo – spiega Manuela Denti (coordinatrice di Ginecologia) - abbiamo imparato a conoscerlo e lui a conoscere noi. Si è instaurato un bellissimo legame. Giorgio è una di quelle persone alle quali non puoi far altro che affezionarti, mai un lamento, sempre un grazie. Ad un certo punto ci ha confessato la tristezza che provava perché voleva tornare a casa dalla sua Rosa”.

Qualche giorno dopo anche Rosa è stata ricoverata in Ospedale (Chirurgia multispecialistica). Le sue condizioni, per fortuna non gravi, hanno favorito una dimissione in tempi rapidi. “Io e la mia collega Carla Garello (caposala di Chirurgia) non abbiamo esitato un attimo - continua Denti - ci siamo accordate per farli incontrare, a sorpresa”.

“E’ stato uno di quegli incontri che non si dimenticano. Nessuno di noi è riuscito a trattenere le lacrime. Un lungo abbraccio, dolci parole, dieci minuti di tenerezza e il desiderio di assicurarsi delle reciproche condizioni di salute. L’unico rammarico è quello di non averli potuti dimettere insieme. Speriamo che Giorgio raggiunga presto Rosa alla Levata - conclude Denti -. Anche perché non vede l'ora di fare le coccole anche a Willy, il cane che vive con loro da 17 anni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO