Coronavirus, Sala: 'A Pasqua spostamenti giù del 25%'

MILANO (13 aprile 2020) - "A Pasqua abbiamo avuto gli stessi movimenti di una domenica normale, si sono attestati al 25% ed è un dato positivo. E' andata meglio di come temevamo, visto che sabato 11 aprile la percentuale di spostamenti era attorno al 32% e la scorsa settimana abbiamo registrato un aumento in termini percentuali di circa 3%" . Lo ha dichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala intervenuto alla diretta Facebook per fare il punto sulla situazione Coronavirus in Lombardia e commentando gli spostamenti dei cittadini lombardi nel giorno di Pasqua rilevati dal monitoraggio dei cambi di celle telefoniche alle quali si agganciano gli smartphone delle persone in movimento. I dati sono forniti, in forma anonima, dalle compagnie che gestiscono i servizi di telefonia mobile.

