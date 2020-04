Lutto per Gianfranca, col marito ha gestito la cartoleria Marenoni

CASALBUTTANO (14 aprile 2020) - Un pezzo di storia che se ne va. Comunità in lutto per la scomparsa della nota e stimata commerciante Gianfranca Dellacorna, 92enne che insieme al marito Giuseppe Marenoni a partire dagli anni ‘50 ha gestito la tipografia e poi cartoleria di via Podestà. Una delle icone del paese della Norma, sempre sorridente, disponibile, cordiale e pronta a soddisfare anche le richieste più ricercate dei clienti. E la stessa passione e la stessa umanità si ritrovano sempre lì, nella cartoleria di Marenoni, e vengono portate avanti ancora oggi dalla nipote Elisa, dalla nuora Giuliana e dal figlio Lanfranco.

